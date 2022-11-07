La Repubblica: США и НАТО допустили переговоры по Украине

США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине, если Киев отвоюет Херсон. Сражение за город имеет стратегическое и дипломатическое значение. Об этом 7 ноября пишет итальянская газета La Repubblica, передает ТАСС.





По данным издания, на постоянной связи по этому вопросу находятся Брюссель, Вашингтон и союзники. Также США «внушают эту мысль украинским властям». Для этого есть две причины, утверждает издание.

Первая — это якобы угроза использования Россией тактического ядерного оружия, что потребует масштабного ответа. Вторая — расширение влияния Китая на Россию.