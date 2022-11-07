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    Боевые действия на Украине

    La Repubblica: США и НАТО допустили переговоры по Украине

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    США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине, если Киев отвоюет Херсон. Сражение за город имеет стратегическое и дипломатическое значение. Об этом 7 ноября пишет итальянская газета La Repubblica, передает ТАСС.


    По данным издания, на постоянной связи по этому вопросу находятся Брюссель, Вашингтон и союзники. Также США «внушают эту мысль украинским властям». Для этого есть две причины, утверждает издание.

    Первая — это якобы угроза использования Россией тактического ядерного оружия, что потребует масштабного ответа. Вторая — расширение влияния Китая на Россию.

    Также отмечается, что во многом политический процесс будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США.

    Накануне газета WSJ рассказала о контактах Патрушева и Салливана по Украине. Целью переговоров, по данным издания, стала «защита от риска эскалации» конфликта на Украине. Также Вашингтон якобы предостерегал Москву от использования оружия массового уничтожения.

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