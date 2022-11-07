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    Боевые действия на Украине

    WSJ рассказала о контактах Патрушева и Салливана по Украине

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    В последние месяцы советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных контактов с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом 7 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.


    Целью переговоров, по данным издания, стала «защита от риска эскалации» конфликта на Украине. Также Вашингтон якобы предостерегал Москву от использования оружия массового уничтожения.

    Также Салливан обратился к руководству Украины с призывом заявить о готовности урегулировать конфликт.

    Однако контакты с украинской стороной не должны подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой — США хотят продемонстрировать союзникам, что Украина ищет решение конфликта.

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