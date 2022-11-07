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    Боевые действия на Украине

    «Не превышают 1 %». В Минобороны не согласны с заявлениями о высоких потерях бригады морпехов в ДНР

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    Минобороны РФ опровергло информацию о «высоких бесполезных потерях» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боев в ДНР. Об этом 7 ноября пишет РИА Новости.

    По данным ведомства, морпехи более 10 суток ведут «эффективные наступательные действия» на угледарском направлении. Продвижение вперед составляет до 5 км в глубину украинских оборонительных позиций, добавляют там.

    В министерстве отметили, что потери морпехов за данный период не превышают 1 % боевого состава и 7 % ранеными «за счёт грамотных действий командиров подразделений».

    Ранее с бойцами 155-й бригады связался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он, со ссылкой на командиров, сообщил, что «потери есть, идут тяжелые бои». Глава региона также обратился в военную прокуратуру и соответствующие органы для проверки появившейся информации. РИА Новости уточняет, что в бригаде служат мобилизованные с Чукотки и Приморья.

    Накануне в соцсетях появилось письмо от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О факте появления письма в своем Telegram-канале написал и известный российский военкор ВГТРК Александр Сладков. «Тяжелая ситуация в Павловке <…> большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике», — говорится в посте.

    Журналист добавил, что морпехи попросили губернатора Приморья Олега Кожемяко обратиться в Минобороны России для отправки на место комиссии для разбора ситуации.

    «В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется», — пишет Сладков.

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