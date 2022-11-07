«Не превышают 1 %». В Минобороны не согласны с заявлениями о высоких потерях бригады морпехов в ДНР

Минобороны РФ опровергло информацию о «высоких бесполезных потерях» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боев в ДНР. Об этом 7 ноября пишет РИА Новости.



По данным ведомства, морпехи более 10 суток ведут «эффективные наступательные действия» на угледарском направлении. Продвижение вперед составляет до 5 км в глубину украинских оборонительных позиций, добавляют там.



В министерстве отметили, что потери морпехов за данный период не превышают 1 % боевого состава и 7 % ранеными «за счёт грамотных действий командиров подразделений».

