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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Приморья связался с морпехами после сообщения о потерях на спецоперации

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    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко связался с командирами морских пехотинцев после появления в соцсетях текста от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в котором говорилось о якобы больших потерях.

    Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко

    «Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем», — говорится в Telegram-канале главы региона. Кожемяко со ссылкой на командиров морпехов рассказал, что «потери есть, идут тяжелые бои». Однако, уточнил губернатор, они «далеко не такие, как пишут в обращении».

    Также глава Приморского края Олег Кожемяко обратился в военную прокуратуру и соответствующие органы для проверки появившейся информации.

    Накануне в соцсетях появилось письмо от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О факте появления письма в своем Telegram-канале написал и известный российский военкор ВГТРК Александр Сладков. «Тяжелая ситуация в Павловке <…> большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике», — говорится в посте.

    Журналист добавил, что морпехи попросили губернатора Приморья Олега Кожемяко обратиться в Минобороны России для отправки на место комиссии для разбора ситуации.

    «В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется», — пишет Сладков.

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