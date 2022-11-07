Губернатор Приморья связался с морпехами после сообщения о потерях на спецоперации

Накануне в соцсетях появилось письмо от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О факте появления письма в своем Telegram-канале написал и известный российский военкор ВГТРК Александр Сладков. «Тяжелая ситуация в Павловке <…> большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике», — говорится в посте.



Журналист добавил, что морпехи попросили губернатора Приморья Олега Кожемяко обратиться в Минобороны России для отправки на место комиссии для разбора ситуации.



«В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется», — пишет Сладков.



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