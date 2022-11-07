Губернатор Приморья связался с морпехами после сообщения о потерях на спецоперации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко связался с командирами морских пехотинцев после появления в соцсетях текста от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в котором говорилось о якобы больших потерях.
«Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем», — говорится в Telegram-канале главы региона. Кожемяко со ссылкой на командиров морпехов рассказал, что «потери есть, идут тяжелые бои». Однако, уточнил губернатор, они «далеко не такие, как пишут в обращении».
Также глава Приморского края Олег Кожемяко обратился в военную прокуратуру и соответствующие органы для проверки появившейся информации.