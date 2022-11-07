Губернатор Приморья попросил прокуратуру проверить сообщение о потерях на спецоперации

Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился в военную прокуратуру и соответствующие органы после появления в соцсетях письма от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в котором говорится якобы о больших потерях. Сообщение об этом 7 ноября появилось в Telegram-канале правительства Приморского края.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
Накануне в соцсетях появилось письмо от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. О факте появления письма в своем Telegram-канале написал и известный российский военкор ВГТРК Александр Сладков. «Тяжелая ситуация в Павловке <…> большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике», — говорится в посте.
Журналист добавил, что морпехи попросили губернатора Приморья Олега Кожемяко обратиться в Минобороны России для отправки на место комиссии для разбора ситуации.
«В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется», — пишет Сладков.