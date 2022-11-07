Губернатор Приморья попросил прокуратуру проверить сообщение о потерях на спецоперации

Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился в военную прокуратуру и соответствующие органы после появления в соцсетях письма от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в котором говорится якобы о больших потерях. Сообщение об этом 7 ноября появилось в Telegram-канале правительства Приморского края.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб», — говорится в сообщении.