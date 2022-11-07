«Сделаем твоих детей инвалидами». За избиение свидетеля казни в Петербурге задержан сын обвиняемого

СК Петербурга вменил экзотическую статью одному из участников давней расправы одной группировки с исполнителем убийства другой. Дело в том, что между ними оказался предприниматель, давший показания, как в петербургском ресторане они на видео пытали киллера, чтобы узнать заказчика. Эта история о том, что и сегодня опасно оказаться на линии огня преступных кланов в их междоусобной резне.
Следственный комитет Петербурга 6 ноября задержал мужчину с редким именем Савалан — сына хорошо известного на Софийской овощебазе азербайджанского авторитетного бизнесмена. По информации «Фонтанки», уголовное дело в отношении него возбуждено по редкой 309-й статье УК — «Принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний». О самой же истории подробно сообщалось ранее.
Всё происходило на знаменитой Софийской овощебазе во Фрунзенском районе, где исторически торгуют выходцы из Азербайджана, а в большинстве конфликтов там разбираются без помощи государства. Внутренних столкновений там уйма, а очередная кровь лилась в 2008 году. Ребята стреляли друг друга, в связи с чем в плен был захвачен некий Ачи, у которого и выпытывали координаты заказчика. Дознание шло в ресторане «Старый город», куда этого Ачи доставили помимо его воли. Сам он уже не сможет ничего рассказать, но один из убийц, Мамедов, сейчас арестован (дело расследуется Центральным аппаратом СКР).
Важным же свидетелем казни и стал посторонний — он и сообщил многие подробности произошедшего. В начале июня этого года его встретили на той же Софийской базе. Беседа была короткая и доходчивая. По данным «Фонтанки», ему предъявили его показания, заявили, чтобы он лучше бы заботился о своей семье: «Не замолчишь — сделаем твоих детей инвалидами». А после добавили удары в голову и ногами по телу. Всё же пострадавший набрался смелости обратиться в полицию, и накануне задержали именно Савалана — сына обвиняемого в убийстве. Сегодня, 7 ноября, следствие выходит в суд с ходатайством о его аресте.