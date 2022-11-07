«Сделаем твоих детей инвалидами». За избиение свидетеля казни в Петербурге задержан сын обвиняемого

СК Петербурга вменил экзотическую статью одному из участников давней расправы одной группировки с исполнителем убийства другой. Дело в том, что между ними оказался предприниматель, давший показания, как в петербургском ресторане они на видео пытали киллера, чтобы узнать заказчика. Эта история о том, что и сегодня опасно оказаться на линии огня преступных кланов в их междоусобной резне.



Следственный комитет Петербурга 6 ноября задержал мужчину с редким именем Савалан — сына хорошо известного на Софийской овощебазе азербайджанского авторитетного бизнесмена. По информации «Фонтанки», уголовное дело в отношении него возбуждено по редкой 309-й статье УК — «Принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний». О самой же истории подробно сообщалось ранее.

