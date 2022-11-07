Погибших из-за падения балкона в Сочи стало больше

Количество жертв трагедии в Сочи выросло. Теперь их трое.
Как сообщает 7 ноября ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, в больнице скончался пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома.
ЧП случилось 6 ноября на Донской улице. Обрушился балкон, расположенный на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. На нём находились три человека. 60-летний мужчина и женщина погибли сразу, 46-летнего мужчину доставили в больницу. По некоторой информации, балкон находился в аварийном состоянии, но люди всё равно вышли на него.
СК расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».