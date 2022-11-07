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    Погибших из-за падения балкона в Сочи стало больше

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    Количество жертв трагедии в Сочи выросло. Теперь их трое.

    Как сообщает 7 ноября ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, в больнице скончался пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома.

    ЧП случилось 6 ноября на Донской улице. Обрушился балкон, расположенный на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. На нём находились три человека. 60-летний мужчина и женщина погибли сразу, 46-летнего мужчину доставили в больницу. По некоторой информации, балкон находился в аварийном состоянии, но люди всё равно вышли на него.

    СК расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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