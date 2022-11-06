На рухнувшем балконе в Сочи находились трое. Один – в больнице, его спасают врачи

В момент обрушения на балконе дома на Донской улице в Сочи находились три человека. Одному из них выжить удалось, но мужчина в тяжелом состоянии. Подробности инцидента вечером 6 ноября сообщает ГСУ СК по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, в момент обрушения балкона 4 этажа пятиэтажки на нем находились двое мужчин и женщина. В результате обрушения погибли 60-летний мужчина и женщина. Еще один пострадавший, мужчина 46 лет от роду, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он находится на попечении врачей.

