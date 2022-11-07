    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    Минпромторг: Yves Saint Laurent и Lancome возобновят поставки косметики в Россию

    5410
    10 комментариев

    Минпромторг сообщил, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken готовы возобновить поставки в Россию, поэтому параллельный импорт их продукции запрещается. Об этом 7 ноября пишет РИА Новости.

    «Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — рассказали в пресс-службе министерства.

    У бизнесменов, которые уже приобрели товары этих марок по схеме параллельного импорта, есть время ввезти их в Россию. Запрет начнёт действовать только через три месяца, отметили в Минпромторге.

    Глава министерства Денис Мантуров в мае говорил о переговорах по возобновлению поставок косметики. Тем не менее в августе эти бренды внесли в список параллельного импорта, легализованного правительством РФ в конце марта.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close