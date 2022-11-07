Минпромторг: Yves Saint Laurent и Lancome возобновят поставки косметики в Россию

«Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — рассказали в пресс-службе министерства.

Минпромторг сообщил, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken готовы возобновить поставки в Россию, поэтому параллельный импорт их продукции запрещается. Об этом 7 ноября пишет РИА Новости .

У бизнесменов, которые уже приобрели товары этих марок по схеме параллельного импорта, есть время ввезти их в Россию. Запрет начнёт действовать только через три месяца, отметили в Минпромторге.



Глава министерства Денис Мантуров в мае говорил о переговорах по возобновлению поставок косметики. Тем не менее в августе эти бренды внесли в список параллельного импорта, легализованного правительством РФ в конце марта.

