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    Нефтяные компании США получили рекордные прибыли на фоне конфликта на Украине

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    Нефтеперерабатывающие компании США получили рекордную общую прибыль за второй и третий кварталы в размере 200,2 млрд долларов. Об этом 6 ноября пишет Financial Times со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights.

    Такие цифры исследователи объяснили высокими ценами на нефть, которые выросли на фоне конфликта на Украине. Авторы статьи также отмечают, что рекордные прибыли нефтеперерабатывающие компании получают не только в США. Из-за этого в других странах их облагают дополнительными налогами. К подобным мерам планируют прибегнуть в Евросоюзе.

    Инвесткомпания Raymond James пришла к выводу, что 50 крупнейших нефтекомпаний мира в 2022 году выделят на капиталовложения до 300 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их партнеры смогли договориться о предельной цене на российскую сырую нефть. Она будет прикреплена к базовой стоимости нефти и устанавливаться на фиксированном, а не плавающем уровне.

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