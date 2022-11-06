Нефтяные компании США получили рекордные прибыли на фоне конфликта на Украине

Нефтеперерабатывающие компании США получили рекордную общую прибыль за второй и третий кварталы в размере 200,2 млрд долларов. Об этом 6 ноября пишет Financial Times со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights.



Такие цифры исследователи объяснили высокими ценами на нефть, которые выросли на фоне конфликта на Украине. Авторы статьи также отмечают, что рекордные прибыли нефтеперерабатывающие компании получают не только в США. Из-за этого в других странах их облагают дополнительными налогами. К подобным мерам планируют прибегнуть в Евросоюзе.