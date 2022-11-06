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    Каждый должен быть на своем месте. Бебуришвили прокомментировал уход Харламова из Comedy Club

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    5 комментариев
    Фото: Официальный паблик "Вконтакте"
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    Юморист Андрей Бебуришвили прокомментировал последние события в Comedy Club. Именно он стал соведущим Павла Воли вместо Гарика Харламова.

    «Ребята, я не разделяю ваших переживаний по поводу того, что Гарик Харламов больше не ведет Камеди. И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, и я считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», – написал Бебуришвили в социальной сети.

    Об уходе одного из первых резидентов с поста ведущего Comedy Club изначально сообщил телеканал ТНТ. Именно тогда стало известно, что новым ведущим вместе с Павлом Волей станет Андрей Бебуришвили.

    Позже Гарик Харламов прокомментировал свой уход: «Пора уступать дорогу молодым!».

    Фото: Официальный паблик "Вконтакте"

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