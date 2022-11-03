А Харламов пошел спать. Comedy Club с Волей теперь будет вести другой человек

Гарик Харламов больше не будет вести Comedy Club с Павлом Волей. Эту информацию он подтвердил в социальных сетях 3 ноября.



Изначально о смене ведущего рассказал телеканал ТНТ. В компанию к Павлу Воле встанет Андрея Бебуришвили. Это произойдет при том, что постоянные зрители шоу привыкли к тому, что соведущим Воли долгое время был Харламов.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», – заявил Гарик Харламов в соцсетях (цитата по StarHit).