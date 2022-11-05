В Севастополе продолжаются поиски оказавшихся на воле афалин из дельфинария

«Наши специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги», – рассказал Развожаев. Он добавил, что сообщения бдительных граждан не остаются без внимания. Однако, дельфинов пока обнаружить не удалось.

Он отметил, что субботу ученые, жители города и волонтеры провели в наблюдении за севастопольскими бухтами, пытаясь рассмотреть дельфинов, неожиданно оказавшихся на воле.

Дельфинов, выпущенных на волю, продолжают искать в Севастополе. Об этом вечером 5 ноября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в telegram-канале .

Развожаев также ответил тем, кто считает, что, если дельфины не приплыли до сих пор, с ними все в порядке.



«Специалисты говорят, что неизвестно были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. В данной ситуации им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи», – заявил глава Севастополя и добавил, что наблюдения необходимо продолжать.



Развожаев добавил, что если дельфины уйдут из Севастопольской бухты, их все равно можно будет обнаружить. «Научные сотрудники считают, что необходимо продолжать наблюдения, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации дельфинов, в случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море, для принятия дальнейших решений», – заявил он.

