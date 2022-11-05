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    На Крыленко огонь уничтожил сразу два «Фольксвагена»

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    Легковой автомобиль загорелся вечером 5 ноября в Невском районе Петербурга. Огонь охватил «Фольксваген», стоявший у дома 1к1 по улице Крыленко. Не повезло владельцу машины, припаркованной рядом. Пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 17.15 поступило сообщение о пожаре на Крыленко.

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «В двух автомобилях марки "Фольксваген" сгорели сгораемые части. В 17:27 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в пресс-службе главного управления.

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