На Крыленко огонь уничтожил сразу два «Фольксвагена»

Легковой автомобиль загорелся вечером 5 ноября в Невском районе Петербурга. Огонь охватил «Фольксваген», стоявший у дома 1к1 по улице Крыленко. Не повезло владельцу машины, припаркованной рядом. Пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 17.15 поступило сообщение о пожаре на Крыленко.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«В двух автомобилях марки "Фольксваген" сгорели сгораемые части. В 17:27 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в пресс-службе главного управления.