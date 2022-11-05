На Крыленко огонь уничтожил сразу два «Фольксвагена»

Легковой автомобиль загорелся вечером 5 ноября в Невском районе Петербурга. Огонь охватил «Фольксваген», стоявший у дома 1к1 по улице Крыленко. Не повезло владельцу машины, припаркованной рядом. Пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 17.15 поступило сообщение о пожаре на Крыленко.