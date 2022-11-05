Что осталось от «Полигона». Соседи рассказали, как люди пытались спастись при пожаре в костромском клубе

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме затронул не только тех, кто находился внутри помещения. Жители близлежащего дома из-за задымления были вынуждены покинуть свои квартиры. О том, что происходило в ночь на 5 ноября, 76.RU рассказал один из жильцов ближайшего здания.



Как сообщил Иван, его разбудили странные звуки на улице. Будить соседей помогала жена.

«Мы пошли долбить всем по квартирам. И вот наверху живут дедушка с бабушкой. Бабушка лежала, ей было не встать. В итоге двое пожарных и я замотали их в одеяло, взяли еще одеяло и спускали их на руках», — рассказал мужчина изданию.