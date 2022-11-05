Что осталось от «Полигона». Соседи рассказали, как люди пытались спастись при пожаре в костромском клубе

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме затронул не только тех, кто находился внутри помещения. Жители близлежащего дома из-за задымления были вынуждены покинуть свои квартиры. О том, что происходило в ночь на 5 ноября, 76.RU рассказал один из жильцов ближайшего здания.
Как сообщил Иван, его разбудили странные звуки на улице. Будить соседей помогала жена.
«Мы пошли долбить всем по квартирам. И вот наверху живут дедушка с бабушкой. Бабушка лежала, ей было не встать. В итоге двое пожарных и я замотали их в одеяло, взяли еще одеяло и спускали их на руках», — рассказал мужчина изданию.
Он заявил, что видел одну из ракет, предположительно ставших причиной трагедии, — вторую. Она горела на улице. Когда была выпущена первая, раздался лишь громкий хлопок.
Что касается самого «Полигона», местные жители относятся к нему негативно. «Там контингент такой... Я бы не пошел туда и никому бы не посоветовал. Этот клуб работает до пяти, и потом начинается вот это всё. На той неделе даже полицию вызывал», — рассказал Иван журналистам.
Последствия возгорания выглядят жутко.
Напомним, трагический пожар произошел в костромском клубе в ночь на 5 ноября. Погибли 15 человек. Известно, что заведение принадлежит замруководителя фракции «Единая Россия» в Костромской областной думе Ихтияру Мирзоеву.