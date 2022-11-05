Плач годовалых двойняшек в московской квартире навёл полицию на умершего хозяина

На юго-востоке Москвы двое детей детей докричались до соседей, а потом до сотрудников правоохранительных органов. В квартире нашли умершего мужчину.



Как сообщает столичная прокуратура 4 ноября, в экстренные службы с жалобой на детский плач обратились жители дома на Шоссейной улице. Их попытки поговорить с беспокойными соседями оказались безуспешными, и в квартиру зашли спасатели.