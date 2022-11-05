Плач годовалых двойняшек в московской квартире навёл полицию на умершего хозяина

На юго-востоке Москвы двое детей детей докричались до соседей, а потом до сотрудников правоохранительных органов. В квартире нашли умершего мужчину.
Как сообщает столичная прокуратура 4 ноября, в экстренные службы с жалобой на детский плач обратились жители дома на Шоссейной улице. Их попытки поговорить с беспокойными соседями оказались безуспешными, и в квартиру зашли спасатели.
Внутри нашли двух годовалых детей и их 31-летнюю мать, а на кухне - её мёртвого супруга. По предварительным данным, следов насилия на теле нет. Причину смерти 27-летнего мужчины предстоит выяснить судмедэкспертам.
В прокуратуре уточнили, что помимо двойняшек у женщины ещё двое детей 2009 и 2011 года рождения. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение их прав и дальнейшее жизнеустройство.