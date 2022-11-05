    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, южн

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.1eur60.61

    Плач годовалых двойняшек в московской квартире навёл полицию на умершего хозяина

    5680
    5 комментариев

    На юго-востоке Москвы двое детей детей докричались до соседей, а потом до сотрудников правоохранительных органов. В квартире нашли умершего мужчину.

    Как сообщает столичная прокуратура 4 ноября, в экстренные службы с жалобой на детский плач обратились жители дома на Шоссейной улице. Их попытки поговорить с беспокойными соседями оказались безуспешными, и в квартиру зашли спасатели.

    Фото: прокуратура города Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Внутри нашли двух годовалых детей и их 31-летнюю мать, а на кухне - её мёртвого супруга. По предварительным данным, следов насилия на теле нет. Причину смерти 27-летнего мужчины предстоит выяснить судмедэкспертам.

    В прокуратуре уточнили, что помимо двойняшек у женщины ещё двое детей 2009 и 2011 года рождения. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение их прав и дальнейшее жизнеустройство.

    Фото: прокуратура города Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close