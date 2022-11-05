Почему, когда щекочешь себя, не смешно? И еще 9 ситуаций, когда мозг управляет человеком

Нашу память мозг тоже то и дело стремится обвести вокруг пальца. Вот, например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек и вы уже готовы с ним поздороваться, но, приблизившись, понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает. Поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала вы получаете пиратскую копию.



Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40% наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.



— Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.

