Почему, когда щекочешь себя, не смешно? И еще 9 ситуаций, когда мозг управляет человеком

Мы продолжаем бесконечно доверять мозгу, несмотря на то, что он нас то и дело обманывает. На это у него есть несколько причин. Уважительных. Во-первых, у него слишком много забот, так что заставить нас не обращать на что-то внимания — для мозга простительно. Во-вторых, с помощью обмана ему проще заставить нас что-то сделать.
Как мозг предсказывает будущее?
Со временем у мозга особые отношения. Представьте, что вы обожглись, при этом видели процесс своими глазами. Что будет первым — вы «увидите» боль или почувствуете ее? Можете не отвечать — первым делом вы ее «увидите». Всё потому, что глаза физически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.
То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он «монтирует» реальность из отдельных «кадров». К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на
Как работает дежавю?
Нашу память мозг тоже то и дело стремится обвести вокруг пальца. Вот, например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек и вы уже готовы с ним поздороваться, но, приблизившись, понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает. Поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала вы получаете пиратскую копию.
Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно
— Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.
Почему, когда щекочешь себя, не смешно?
Вообще, было бы странно кататься со смеху от одного только прикосновения к себе. Сколько бы тогда курьезных моментов могло случиться в самых неподходящих ситуациях. Это может объяснить одна из наиболее распространенных версий природы щекотки, говорящая о том, что это защитная реакция организма, она помогает быстро обнаружить чужеродных вредителей.
Если посмотреть на части тела, больше остальных подверженные щекотке (уши, ребра, шея, бока, подмышки, живот, пах, стопы), становится понятно, что она возникает там, где не сразу разглядишь причину беспокойства. Почему же нам смешно? В данном случае природа заложила так: смех порождают страх и высокий уровень нервного напряжения.
Появляется щекотка из-за раздражения осязательных рецепторов на коже, чувствительность которых контролирует спинной и головной мозг. Если вы прикоснетесь рукой к той же собственной подмышке, мозжечок будет контролировать и предсказывать движения конечностей, а рецепторы сообщат мозгу: «Всё в порядке, товарищ, работаем дальше», — и тот притупит чувствительность рецепторов. А вот если вас начнет щекотать кто-то другой, вы элементарно теряете возможность контролировать процесс, от того и начинаете хохотать.
Почему бывают провалы в памяти после вечеринки?
— Если говорить языком определений, алкогольный палимпсест (специфическое нарушение памяти, характерное для алкоголизма) — частный случай антероградной амнезии токсического генеза, — заявляет врач-токсиколог Алексей Водовозов. — Другое, менее научное название — «лоскутная память»: здесь помню, здесь рыбу заворачивали, а вот здесь уже не помню. Признак очень плохой, скорее всего, свидетельствующий о формировании зависимости от этанола.
Причина не ясна до сих пор, но всё достаточно логично, учитывая, что этанол — нейротоксин. Он может поражать любые отделы головного мозга, включая гиппокамп, который отвечает в основном за обработку и хранение воспоминаний. При хроническом злоупотреблении алкогольные палимпсесты постепенно трансформируются в полноценную алкогольную амнезию, когда выпадают не единичные события, а большие отрезки из жизни: дни, недели, а в тяжелых случаях и месяцы.
— Причем иногда на месте пробелов формируются ложные воспоминания (конфабуляции), что свидетельствует о необратимом токсическом поражении мозга. — говорит Алексей Водовозов.
Важно уточнить: палимпсесты относятся не к периодам выраженного опьянения, когда человек находился в полубессознательном состоянии, а к тем, когда он сохранял способность говорить, ходить и что-то там делать.
Откуда берется усталость?
Когда марафонец в конце дистанции падает без сил, кажется, что он исчерпал все ресурсы и на восстановление ему понадобится не один день. Может быть, даже придется взять отгул на работе. Но на самом деле, даже когда мы чувствуем, что истощены, а наши физические возможности выжаты, это нам только кажется. На деле в крови остается еще достаточно глюкозы и жирных кислот, а в мышцах — энергии. Вот только мозг, когда ему надоедает бороться с вашим желанием выложиться на полную, включает чувство усталости. Так что марафонец отдышится пять минут и отправится дальше по своим делам, а неподготовленный человек подтянется на турнике пять раз и пойдет отдыхать.
Как устроен эффект плацебо?
Рассмотрим этот вопрос на примере (внезапно) еды. Чтобы у нас появилось чувство голода, нужно, чтобы в периферической крови снизился уровень питательных веществ, стенки желудка начали сокращаться и все вместе они стали передавать соответствующие сигналы в мозг, стимулируя гипоталамус, который регулирует в том числе ощущение жажды и голода (еще он половое поведение регулирует, но одним сексом сыт не будешь).
— Испытывая голод, человек стремится его утолить для получения чувства насыщения. Центр насыщения также находится в гипоталамусе, он активизируется через
С жаждой та же история — вода усваивается через 20 минут, но мы чувствуем, что утолили жажду, практически с первых глотков воды. Тот же кофеин попадет в кровь через 15 минут, а действовать начинает вообще через 45 минут. Но мы делаем глоток двойного эспрессо и тут же ощущаем прилив бодрости. Просто мозг настолько не любит сюрпризы, что заранее моделирует любой эффект. По такому принципу плацебо и работает: мозг сам решает, что вы будете чувствовать от таблетки.
Почему в голове «заедает» дурацкая песня?
Исследования ученых говорят о том, что застрявшая в голове песня вам, скорее всего, искренне нравится. Якобы «лучшее из любимейшего» на подкорке «записывается» навсегда, и если неожиданно в голове заиграл «Течет ручей, бежит ручей», вероятно, вы неравнодушны к творчеству Надежды Кадышевой. Со многими песнями могут быть связаны определенные воспоминания или люди, поэтому достаточно вспомнить о них, как начнете напевать знакомую мелодию из прошлого. Кстати, наиболее подвержены такому явлению женщины.
— Также, если у вас внезапно заиграла в голове надоедливая песня, это может говорить о том, что ваш мозг недостаточно занят, — сознание заскучало, и ему просто приходится развлекать себя любым доступным способом, — говорит Анна Горбунова.
Тут-то в дело и вступает внутренний диджей, который ставит самый странный саундтрек вашего дня. Что самое интересное, его не остановишь, если резко начнешь решать логарифмы и сложные головоломки — в таком случае мозг начнет ставить болванку, чтобы разгрузить сознание. Так что здесь надо постараться сохранять баланс.
Ну а если песня играет у вас в голове целый день и ничего не помогает, попробуйте один из этих действенных способов:
- переключитесь на занятие, которое переведет сознание и тело в другой режим;
- попробуйте что-нибудь пожевать, желательно с ярко выраженным вкусом;
- включите «заевшую» песню и прослушайте ее от начала до конца;
- спойте или послушайте другую композицию, которая перебьет надоевшую.
Почему мы можем похудеть только благодаря размеру тарелки?
Диетологи не раз заявляли: хочешь похудеть — клади еду в тарелку поменьше. Этому эффекту мы должны быть благодарны бельгийскому философу, математику и экспериментальному психологу Жозефу Реми Леопольду Дельбёфу. В
Самая известная версия этой иллюзии состоит в том, что два круга одинакового размера размещены рядом друг с другом и один из кругов окружен кольцом. При этом круг, окруженный кольцом, кажется больше круга без кольца. Возможен вариант с двумя кольцами, тогда размеры кругов зависят от расстояния между кругом и кольцом. В соответствии с иллюзией Дельбёфа, одно и то же количество еды на маленьких и больших тарелках смотрится по-разному. В итоге в маленькую тарелку человек накладывает меньше еды и не объедается.
Как мы повышаем собственный уровень тревожности?
Кто-то боится летать на самолетах, кто-то лучше поднимется на девятый этаж пешком, но ни за что не поедет в лифте, а кто-то будет смолить одну сигарету за другой, несмотря на многочисленные предупреждения на пачках и от Минздрава. Всё дело в том, что наш мозг склонен больше доверять опыту, ажиотажу СМИ и отзывам, а не холодной статистике. Из-за недооценки статистической информации мы становимся слишком мнительными, а навязчивые мысли могут серьезно повлиять на психику. Отсюда страдания, тревожность, стресс и другие приключения.
Почему на дорогах одни придурки?
Как бы нам ни хотелось это признавать, каждый втайне склонен считать себя выше других. Не отпирайтесь. Так устроено человеческое сознание, и спорить с ним бесполезно. Окунемся немного в историю.
Жили-были два американских социальных психолога — Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг. И им очень нравились два высказывания Чарльза Дарвина и Бертрана Рассела. Первый говорил о том, что «уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием», второй — что «одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности».
В 1999 году Крюгер и Даннинг разработали несколько экспериментов. В одном из них они задали студентам несколько вопросов о грамматике, логике и юморе, а затем попросили каждого респондента оценить свои результаты в целом, а также их относительный рейтинг по сравнению с другими студентами. Выяснилось, что студенты с самым низким результатом в познавательных задачах всегда переоценивали свои успехи, а те, кто занижал себе оценку, выполняли задания лучше, чем две трети остальных.
Эта «иллюзия уверенности» работает и в других сферах жизни. Например, другие ученые, чтобы доказать такую уловку, провели эксперимент на водителях. Спросили шоферов, как они оценивают свои навыки вождения. Результаты поражают: 95% респондентов сочли, что они водят гораздо лучше среднего. Как вы понимаете, это далеко от истины.