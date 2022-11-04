Кровь, слезы и Семак. Как на «Газпром Арене» впервые сыграли в женский футбол

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На «Газпром Арене» впервые прошел матч по женскому футболу — финал Кубка России, в котором встретились «Зенит» и ЦСКА. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Футбольный клуб «Зенит» существует всего три года. В этом году петербурженки впервые выиграли чемпионский титул https://www.fontanka.ru/2022/10/29/71774393/. В Кубке России команда дошла до финала, где ей предстояло сразиться с ЦСКА. По итогам жеребьевки провести матч доверили Петербургу, а позже организаторы утвердили и стадион — «Газпром Арену». В России девушки на таких площадках еще не играли — идеальный способ повысить интерес к женскому футболу.



Впрочем, в ЦСКА, конечно же, остались недовольны.

«Летом мы проиграли «Локомотиву» в Суперкубке, сейчас нам важно взять хотя бы одну награду. Мы более голодные, чем «Зенит», нам надо побеждать. Это будет честно. Я хочу выигрывать трофеи, я лично крайне мотивирована взять этот Кубок. Почему финал Кубка не мог пройти на нейтральном поле? Не в Москве и не в Санкт-Петербурге? В целом, неважно, где играть — в последнем нашем матче в гостях мы практически победили («Зенит» сравнял в добавленное время — прим.). Нам надо будет закрыть уши и делать свою работу. Когда мы забьем первый гол, все замолчат», — заявила перед финалом футболистка ЦСКА Франциска Ордега



Конечно же, такая огромная арена могла стать проблемой для футболисток «Зенита», на матчи которых на стадионе «Смена» приходило максимум две тысячи зрителей. Чтобы привыкнуть, девушки провели накануне игры тренировку на стадионе.

«Вы бы видели эмоции и глаза девчонок, когда они зашли в раздевалку перед тренировкой. Глядя на это, мы лишний раз поняли, что провести занятие здесь было правильным решением. Представляю, если бы происходившее сейчас в раздевалке случилось бы завтра прямо перед игрой. У меня и самой, если честно, такие же эмоции. Ходишь как в музее. Но вообще, главная задача привыкнуть к полю, понять расстояния и так далее. Когда девчонки выходили на поле «Газпром Арены» во время чествования на игре «Зенит» — «Сочи» у них уже глаза были большие: «Ничего себе, какое поле большое — сколько же бежать»», — говорила Ольга Порядина.



И все равно были сомнения, что игра двух женских команд, пусть и в финале Кубка России заинтересует зрителей. Главным пиар-ходом стала автограф-сессия главного тренера мужского «Зенита» Сергея Семака. Впервые в истории наставник сине-бело-голубых почти час общался и фотографировался с болельщиками в фойе «Газпром Арены». Народу пришло столько, что было не протолкнуться.



Изначально билеты продавались только на нижний ярус трибун, но их быстро раскупили. Тогда выпустили дополнительную партию верхний ярус одной из трибун

Плюс подключился фанатский вираж. Атмосфера в итоге получилась не хуже, чем на матчах мужского «Зенита».



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первый опасный момент на 7 минуте произошел у ворот «Зенита». Ксения Цыбутович не успела выбить мяч из-под ног набегающей Франциске Ордеге, и та почти убежала один на один с вратарем. В последний момент ее накрыла Вероника Куропаткина, помешав свободно пробить по воротам. Но Ордеге финтом убрала ее и отдала пас в район 11-метровой отметки в гущу игроков. Здесь начеку уже оказалась вратарь «Зенита» Юлия Гриченко.

На 16 минуте Екатерина Пантюхина мощно пробила от границы штрафной, но мяч совсем немного разминулся со штангой.



Жесткий момент произошел на 28 минуте. Полузащитник «Зенита» Вера Симановская в борьбе за мяч на втором этаже попала затылком по зубам Ксении Коваленко из ЦСКА — жене футболиста Дениса Глушакова. Та рухнула на газон. На траву полилась кровь. С поля футболистка уходила, прижав ладонь к окровавленному рту.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ЦСКА ответил на это голом после углового. Мяч после подачи попал в ноги Татьяне Петровой, Ана Диаш не успела ее накрыть, и армейская футболистка отправила мяч в ворота.



Второй гол ЦСКА забил вновь после розыгрыша углового. Габриэль Онгене подхватила мяч после навеса за пределами штрафной и сразу мощно пробила в правый верхний угол. Такое вратари и в мужском футболе почти никогда не вытаскивают.



На 47-й минуте «Зенит» сократил отставание. И опять с углового. После подачи Цыбутович пробила головой с отскоком от земли. На пути мяча оказалась Коваленко, которая не придумала ничего лучше, как подставить под летящий в ворота мяч руку. Мяч от ее предплечья отскочил в ворота.

На 77-й Зарина Шарифова хорошо приложилась к мячу с дальней дистанции. Вратарь ЦСКА Елизавета Щербакова с трудом смогла вытащить мяч из-под перекладины.

Под конец матча «Зенит» устроил настоящий штурм ворот ЦСКА. Петербургские футболистки почти не уходили с чужой половины поля, несколько раз подавая с углового, нанеся с десяток ударов, но забить так и не получилось.

Финальный свисток футболистки встретили со слезами на глазах — одни плакали от счастья, другие — из-за поражения. Петербурженки уступила со счетом 1:2. Второй год подряд женский «Зенит» проигрывает в финале Кубка России. Зато на «Газпром Арене» установили рекорд посещаемости женских футбольных матчей в России — на трибуны пришли 18702 человека. Так что в чем-то Петербург в этот вечер все-таки победил.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

