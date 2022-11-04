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    Женский «Зенит» не сумел взять Кубок России при рекордной посещаемости на «Газпром Арене»

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    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Поражением для женской футбольной команды «Зенит» завершился финал Кубка России против ЦСКА. Встреча проходила 4 ноября в Петербурге на «Газпром Арене».

    Петербургский клуб уступил со счетом 1:2. Первыми отличились столичные футболистки. Голы забили Татьяна Петрова (36-я минута) и Габриэль Онгене (45). «Зенит» сумел лишь сократить отставание после точного удара Ксении Цыбутович (46).

    Добавим, что на матч пришли 18 702 болельщика, что стало рекордом для женского футбола в России.

    Таким образом, женский «Зенит» вновь упустил возможность взять свой первый Кубок России. В 2021 году сине-бело-голубые уступили в финале «Локомотиву» со счетом 0:1.

    Напомним, что ранее женский «Зенит» впервые стал чемпионом России.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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