Женский «Зенит», ставший в Ростове чемпионом России, вернулся в Петербург после 28 часов в поезде

Новоявленных чемпионок встретили на перроне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, а также председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Женская команда футбольного клуба «Зенит» в статусе чемпионок вернулась с выездного матча в Ростове-на-Дона в Петербург 17 сентября. Команда добиралась домой на поезде 28 часов.

«К победам невозможно привыкнуть. Тем более, это первая историческая победа женского Зенита. У Александра Ивановича ( Медведева. — Прим. ред. ) уже есть план празднования, но это секрет», — заявила Илюхина.

Также она добавила, что финал женского Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА, пройдет на «Газпром Арене». Точные даты и время определят позднее.



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