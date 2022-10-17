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    Женский «Зенит», ставший в Ростове чемпионом России, вернулся в Петербург после 28 часов в поезде

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    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»
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    Женская команда футбольного клуба «Зенит» в статусе чемпионок вернулась с выездного матча в Ростове-на-Дона в Петербург 17 сентября. Команда добиралась домой на поезде 28 часов.

    Новоявленных чемпионок встретили на перроне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, а также председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

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    «К победам невозможно привыкнуть. Тем более, это первая историческая победа женского Зенита. У Александра Ивановича (Медведева. — Прим. ред.) уже есть план празднования, но это секрет», — заявила Илюхина.

    Также она добавила, что финал женского Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА, пройдет на «Газпром Арене». Точные даты и время определят позднее.

    Читайте на «Фонтанке» интервью с футболисткой «Зенита» Кики, которая приехала в Россию из Гаити, чтобы учиться на строителя автодорог и аэродромов, но стала здесь профессиональным спортсменом

    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»

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