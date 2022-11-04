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    «Либо беги, либо беги». Бастрыкин поручил разобраться с подростком, на камеру избивавшим сверстника в Петербурге

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    «Шутка» с избиением подростка в Приморском районе Петербурга дошла до Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета посмотрел видео и не увидел юмора.

    Как сообщает пресс-служба СКР 4 ноября, Бастрыкин ждёт доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, старт которой дала опубликованная в соцсетях видеозапись. На кадрах юноша школьного возраста крутит перед лицом ровесника молотком для разбивания стекла и под подбадривание товарищей демонстрирует, чему научился на занятиях кэндо.

    «Либо беги, либо беги», — обрисовывал он перспективы, ударами палки загоняя жертву в угол. «Фонтанка» писала, что видео, на котором школьники «шутят», уже оценили в отделе по делам несовершеннолетних. В результате с полицейскими объяснялся 14-летний восьмиклассник.

    Отчёт о том, насколько продвинулась проверка СК, председатель ведомства поручил и. о. руководителя петербургского следкома Марине Парастаевой.

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