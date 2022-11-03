В Петербурге полиция пообщалась с подростком, который на камеру бил сверстника палкой

Видео, на котором один юный петербуржец бьет другого палкой, посмотрели в отделе по делам несовершеннолетних. В результате полиция провела проверку, выяснила имена действующих лиц и побеседовала с главными. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 3 ноября.



Было установлено, что 14-летний учащийся 8-го класса в понедельник вечером вышел из дома на прогулку и встретился с друзьями. Вместе они пошли во двор дома 25 по Богатырскому проспекту, где гуляли их ровесники. Один из друзей «героя» видео предложил ему пошутить над незнакомым парнем, включив камеру на смартфоне. Подросток достал из своей сумки молоток для разбивания стекла в транспорте и покрутил им перед лицом жертвы, чтобы запугать. Кстати, оппонент оказался старше на год. Тем не менее на кадрах видно, что проявивший агрессию 14-летний юноша более рослый. Один из товарищей сунул ему в руку палку от тележки из супермаркета. Подросток принялся бить ей загнанного в угол ровесника. Удары пришлись по коленям и голове. Агрессора, судя по видео, ситуация забавляла. После такого выступления на камеру компания перекочевала на детскую площадку у школы № 618 .

