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    Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды. Ленобласть показывает, к чему готовиться

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    Погода в первые ноябрьские выходные напоминает петербуржцам, что до Нового года — рукой подать. Городское чрезвычайное ведомство рассылает «зимнее» предупреждение.

    Субботняя прогулка может быть не из приятных, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков 4 ноября. В прогнозе на 5 ноября гололедица.

    Местами скользкие дороги дополнит ночной минус. Столбик термометра может опуститься до –3, днём потеплеет до 1–3 градусов выше нуля. Существенных осадков в городе не ждут.

    Первым снегом Петербург местами присыпало утром в пятницу. За чертой города он так быстро не тает — на видео побелевшее Новоприозерское шоссе.

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