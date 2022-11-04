Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды. Ленобласть показывает, к чему готовиться

Погода в первые ноябрьские выходные напоминает петербуржцам, что до Нового года — рукой подать. Городское чрезвычайное ведомство рассылает «зимнее» предупреждение.



Субботняя прогулка может быть не из приятных, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков 4 ноября. В прогнозе на 5 ноября гололедица.



Местами скользкие дороги дополнит ночной минус. Столбик термометра может опуститься до –3, днём потеплеет до 1–3 градусов выше нуля. Существенных осадков в городе не ждут.

