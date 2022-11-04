Петербург под влиянием антициклона, но солнца не будет. В городе заметили первый снег

Синоптики не прогнозируют осадки в Петербурге днем 4 ноября. Однако утром жители города обратили внимание на первый снег в районе Озерков.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в Петербурге температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Ночью похолодает до минус 1 в городе, и до минус 4 — в окрестностях. Местами на дорогах возможна гололедица.

«Сегодня Северная столица окажется практически в центре антициклона, однако безоблачной погода не будет, небо закроют обширные поля слоистых облаков, как раз и характерные для осенних антициклонов», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.