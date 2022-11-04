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    Петербург под влиянием антициклона, но солнца не будет. В городе заметили первый снег

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    Синоптики не прогнозируют осадки в Петербурге днем 4 ноября. Однако утром жители города обратили внимание на первый снег в районе Озерков.

    Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в Петербурге температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Ночью похолодает до минус 1 в городе, и до минус 4 — в окрестностях. Местами на дорогах возможна гололедица.

    «Сегодня Северная столица окажется практически в центре антициклона, однако безоблачной погода не будет, небо закроют обширные поля слоистых облаков, как раз и характерные для осенних антициклонов», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, вероятность осадков в городе небольшая. Днем температура воздуха в городе составит до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть с востока, его сила составит до 6 метров в секунду.

    В субботу, 5 ноября, погода в Петербурге меняться не будет.

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