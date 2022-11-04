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    Восьмиклассница пыталась перебежать Плановую. «Фольксваген» не позволил

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    Список сбитых в четверг пешеходов пополнила школьница из Колпинского района Петербурга. Судя по карте, до «зебры» она не дошла сто метров.

    14-летняя восьмиклассница угодила под колёса «Фольксвагена Поло» у дома № 16 на Плановой улице в Металлострое накануне незадолго до четырёх часов дня, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Девочка-подросток пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Пострадавшую увезли в детскую больницу имени Раухфуса с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. В полиции сообщили, что она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

    За рулём «Фольксвагена» сидел 36-летний житель посёлка Тельмана. За нарушение ПДД в этом году его привлекали девять раз, в основном за превышение скорости.

    Накануне на пути автомобилей оказались двое молодых людей и 12-летний школьник, ехавший по пешеходному переходу на велосипеде.

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