Восьмиклассница пыталась перебежать Плановую. «Фольксваген» не позволил

Список сбитых в четверг пешеходов пополнила школьница из Колпинского района Петербурга. Судя по карте, до «зебры» она не дошла сто метров.



14-летняя восьмиклассница угодила под колёса «Фольксвагена Поло» у дома № 16 на Плановой улице в Металлострое накануне незадолго до четырёх часов дня, стало известно «Фонтанке» 4 ноября. Девочка-подросток пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.