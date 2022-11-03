«Метров 20 протащила и уехала в стену». В центре Петербурга машина сбила юного велосипедиста

В центре Петербурга произошла авария с участием велосипедиста. По словам очевидца, двухколёсным транспортом управлял школьник.

Читатель «Фонтанки» рассказал, что 3 ноября в пятом часу дня увидел, как «Ауди» поворачивала с улицы Правды на Разъезжую и наехала на мальчика лет 12 прямо на пешеходном переходе. За рулём, по его наблюдениям, была женщина.



«Метров 20 протащила и уехала в стену. Машина дымится. Мальчик живой, но, видимо, нога сломана или что-то такое, скорую вызывает народ», — добавил он.