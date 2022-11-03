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    «Метров 20 протащила и уехала в стену». В центре Петербурга машина сбила юного велосипедиста

    1971
    3 комментария

    В центре Петербурга произошла авария с участием велосипедиста. По словам очевидца, двухколёсным транспортом управлял школьник.

    «Фонтанка.ру»

    Читатель «Фонтанки» рассказал, что 3 ноября в пятом часу дня увидел, как «Ауди» поворачивала с улицы Правды на Разъезжую и наехала на мальчика лет 12 прямо на пешеходном переходе. За рулём, по его наблюдениям, была женщина.

    «Метров 20 протащила и уехала в стену. Машина дымится. Мальчик живой, но, видимо, нога сломана или что-то такое, скорую вызывает народ», — добавил он.

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    По нашим данным, владелица машины — 29-летняя женщина из Магадана.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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