Южная Корея и КНДР устроили приграничную демонстрацию военных самолетов

Сеул поднял в воздух не менее 80 истребителей после того, как зафиксировал более 180 северокорейских военных самолетов около линии разграничения сторон. Об этом со ссылкой на органы обороны Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.



По данным объединенного комитета начальников штабов (JCS), самолеты КНДР были обнаружены в период между 11:00 и 15:00 по местному времени (5:00 и 9:00 мск) у побережья Японского и Желтого морей.

Ранее в этот день главы военных ведомств Южной Кореи и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин сделали совместное заявление, пообещав дать «решительный ответ» на неприемлемые действия со стороны Пхеньяна. Министры подчеркнули, что ядерная атака со стороны КНДР положит конец режиму Ким Чен Ына.