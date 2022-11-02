КНДР запустила 10 ракет, одна упала в 57 км от города. Южная Корея ответила ракетами «воздух — земля»

Три баллистические ракеты малой дальности улетели в сторону Японского моря. Одна упала в море в 26 километрах от разграничительной линии и в 57 километрах от города Сокчхо — впервые так близко к Южной Корее. Береговая охрана предупредила суда, что существует опасность столкновения с обломками ракеты.

КНДР 2 ноября запустила не менее 10 ракет разных типов, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль созвал заседание совета национальной безопасности и дал указание принять меры, чтобы Пхеньян «заплатил за свои провокации». Южнокорейские военные запустили ракеты класса «воздух — земля» в сторону вод КНДР, передаёт Yonhap .

По информации ТАСС, Япония также созывает совет национальной безопасности и выразила протест КНДР. У министра обороны страны есть данные о двух ракетах, пролетевших 150–200 километров.



В этом году КНДР провела 29 ракетных запусков, 23 были баллистическими ракетами.

