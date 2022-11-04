Новые ограничения ждут Большой Сампсониевский, перекресток Светлановского и Луначарского и другие улицы

Из-за различных работ с 5 по 7 ноября новые ограничения движения вступят в силу в семи районах Петербурга. Самые долгие ждут Васильевский остров: там водителям придется потесниться до конца мая 2025 года.

С 7 ноября по 27 декабря будет ограничено движение на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта, сообщает пресс-служба Государственной администратвино-технической инспекции. Там с 24 октября строят газопровод, и уже закрыт проезд по Большому Сампсониевскому в направлении от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта, включая два перекрестка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 7 по 13 ноября, тоже из-за строительства, закрывается движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Объехать перекрытие можно по безымянному проезду.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 7 ноября по 9 декабря ограничат движение на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Луначарского. Там проведут реконструкцию светофора.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Васильевском острове с 5 ноября 2022 года и до 30 мая 2025 года ограничат проезд у дома 46 по 9-й линии В.О. Водителей там потеснит пешеходная галерея.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Долгое ограничение ждет и Фрунзенский район. С 7 ноября начнут прокладывать инженерные сети в рамках ремонта дороги на Карпатской улице. В связи с этим до 28 февраля 2023 года будет закрыто движение транспорта по участку Карпатской от Малой Балканской улицы до Грузового проезда, включая перекресток с улицей Олеко Дундича. Объезд предусмотрен по Малой Карпатской улице и Дунайскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Левашово изменения в схему движения тоже внесут работы по строительству газопровода. С 5 по 18 ноября там перекроют Трансформаторный переулок от улицы Дружбы до Ленинградского шоссе. Объехать можно будет по Горскому шоссе, проспекту Карла Маркса, улице Труда и Ленинградскому шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Приморском районе с 7 ноября вступают в силу сразу два ограничения из-за строительства газопровода: до 8 ноября перекроют движение по Моховой улице в Лисьем Носу от Боровой улицы до Холмистой улицы (объезд — по Моховой, Боровой, Озерковской, Холмистой и Сосновой улицам);

от Боровой улицы до Холмистой улицы (объезд — по Моховой, Боровой, Озерковской, Холмистой и Сосновой улицам); до 11 ноября перекроют проезд Сегалевой улице от Новоорловской улицы до Чистяковской улицы (объезд — по Чистяковской, Дерновой и Новоорловском улицам).

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Кронштадте с 5 ноября по 3 января 2023 года перекроют Цитадельское шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова. Там реконструируют водопровод. Объехать можно будет через Кронштадтское шоссе и улицу Зосимова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А в Петергофе из-за прокладки инженерных сетей с 7 ноября 2022 года по 30 января 2023 года перекроют движение по улице Аврова от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы. Объезд предусмотрен по Парковой, Разводной и Озерковой улицам, улице Бородачёва, улице Братьев Горкушенко, Санкт-Петербургскому проспекту и Эрлеровскому бульвару.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



