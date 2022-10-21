Большой Сампсониевский перекроют на два месяца для строительства газопровода

Работы на коммуникациях с 24 и 25 октября добавят водителям ограничений в семи районах Петербурга. Из крупных магистралей на два месяца перекроют кусок Большого Сампсониевского проспекта, сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 24 октября по 27 декабря на участке Большого Сампсониевского проспекта от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта будут строить газопровод. На этот срок закроют проезд по проспекту в направлении от Кантемировской до 1-го Муринского, включая перекрестки с Кантемировской и улицей Капитана Воронина.