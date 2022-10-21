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    Большой Сампсониевский перекроют на два месяца для строительства газопровода

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    10 комментариев

    Работы на коммуникациях с 24 и 25 октября добавят водителям ограничений в семи районах Петербурга. Из крупных магистралей на два месяца перекроют кусок Большого Сампсониевского проспекта, сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 24 октября по 27 декабря на участке Большого Сампсониевского проспекта от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта будут строить газопровод. На этот срок закроют проезд по проспекту в направлении от Кантемировской до 1-го Муринского, включая перекрестки с Кантемировской и улицей Капитана Воронина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Работы по прокладке газопровода потеснят водителей еще в четырех районах города:

    • с 24 по 27 октября ограничат движение по улице Ватутина от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы;
    • с 24 октября по 4 ноября закроют проезд у дома 43 по Нижней Полевой улице;
    • с 24 по 30 октября ограничат движение по участку Соболевской дороги в поселке Александровская от Старо-Красносельской дороги до Земледельческой улицы;
    • с 25 по 26 октября закроют проезд по перекрестку Константиновского переулка и Константиновской улицы.
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    В Кронштадте с 24 по 25 октября ограничат движение транспорта на перекрестке Цитадельского шоссе и улицы Гидростроителей и у дома 9 по улице Гидростроителей. Там с 20 сентября демонтируют временные дороги на нескольких улицах, работы продлятся до 31 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Усть-Ижоре с 24 по 30 октября перекроют движение у дома 70 по Социалистической улице. Там будут прокладывать инженерные сети. Объезд предусмотрен по Петрозаводскому шоссе, Славянской дороге, Шлиссельбургскому шоссе, Плановому переулку и проезду без названия.

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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    Комментарии 10

    VOROBEJ22 Окт 2022 в 09:20
    Надо быть оптимистами.Хорошо,что не три.
    +0−0
    Виталий Бесфамильный22 Окт 2022 в 09:13
    Да-а-а... на два месяца перекрывать Сампсониевский в осенне-зимний период - это жёстко! Помню, его перекрывали какое-то время назад... надолго перекрывали... и в час пик на соседних проспектах и набережных творился просто ахтунг!
    +0−0
    LiChaBaTa22 Окт 2022 в 08:51
    Это к новым домам похоже впервые за 30 лет решили проложить газопровод.
    +0−0
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