СМИ: Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году

Экс-глава США Дональд Трамп планируется баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом со ссылкой на его советников 3 ноября сообщает Reuters.



Один из источников полагает, что Трамп хочет объявить о намерении промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября, а сейчас «прощупывает» потенциальных союзников.

Официального заявления Трамп еще не делал, но уже ведет себя как кандидат, считает The Washington Post. Издание также отмечает дату 8 ноября. Судя по всему, Трамп надеется на победу республиканцев на выборах в Конгресс и ждет поддержки однопартийцев.