NBC: Джо Байден заявил о планах выдвижения на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече с проповедником Элом Шарптоном, передает 4 октября телеканал NBC.

В разговоре о выдвижении на второй срок Байден заявил, что «собирается сделать это снова». В Белом доме пока никак не отреагировали на слова американского лидера.

Как говорится в сообщении NBC, сторонники Джо Байдена неоднократно говорили о планах нынешнего президента идти на второй срок. Однако сам Байден в последнее время избегает однозначных заявлений на этот счет.