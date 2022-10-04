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    NBC: Джо Байден заявил о планах выдвижения на второй срок

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    Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече с проповедником Элом Шарптоном, передает 4 октября телеканал NBC.

    В разговоре о выдвижении на второй срок Байден заявил, что «собирается сделать это снова». В Белом доме пока никак не отреагировали на слова американского лидера.

    Как говорится в сообщении NBC, сторонники Джо Байдена неоднократно говорили о планах нынешнего президента идти на второй срок. Однако сам Байден в последнее время избегает однозначных заявлений на этот счет.

    Следующие президентские выборы в США пройдут в 2024 году.

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