H&M надеется закрыть все магазины в России к концу года

В России закрылась уже половина магазинов шведского ретейлера одежды H&M. Полностью уйти из страны там рассчитывают до конца года, сообщает 3 ноября ТАСС.



«Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года», — заявили в компании.

