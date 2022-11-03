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    H&M надеется закрыть все магазины в России к концу года

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    В России закрылась уже половина магазинов шведского ретейлера одежды H&M. Полностью уйти из страны там рассчитывают до конца года, сообщает 3 ноября ТАСС.

    «Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года», — заявили в компании.

    «Фонтанка» в начале октября писала, что магазины H&M в Петербурге постепенно и почти незаметно сворачивают работу. Предвестником закрытия конкретной торговой точки становятся опустевшие во время распродажи полки.

    О приостановке своей деятельности на территории России шведская компания заявила ещё в марте 2022 года. Перед официальным закрытием H&M объявила о финальной распродаже товаров, начавшейся в августе.

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