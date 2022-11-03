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    В ФРГ заявили, что Шольц не менял позицию по отношению к Путину

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    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом повторил свою позицию относительно ситуации на Украине и переговоров. Об этом 3 ноября заявил представитель правительства страны, пишет РБК.

    По его данным, Шольц сказал Эрдогану, что президент РФ Владимир Путин должен положить конец боевым действиям на Украине, вывести войска из этой страны и начать мирные переговоры с Киевом.

    Ранее Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию к президенту РФ Владимиру Путину и теперь выступает за нахождение общего языка, хотя еще месяц назад все было иначе. Лидеры провели телефонный разговор накануне.

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