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    Эрдоган: Канцлер ФРГ Шольц поменял свою позицию к Путину и выступает за диалог

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган уверен, что решающее значение для решения проблем имеет дипломатия. Он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свою позицию к президенту РФ Владимиру Путину и теперь выступает за нахождение общего языка.

    Об этом 3 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Dailу Sabah.


    «Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога», — рассказал Эрдоган.

    Накануне президент Турции отдельно поговорил по телефону с российским лидером и канцлером ФРГ.

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