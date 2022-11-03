Эрдоган: Канцлер ФРГ Шольц поменял свою позицию к Путину и выступает за диалог

Президент Турции Реджеп Эрдоган уверен, что решающее значение для решения проблем имеет дипломатия. Он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свою позицию к президенту РФ Владимиру Путину и теперь выступает за нахождение общего языка.

Об этом 3 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Dailу Sabah.



«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога», — рассказал Эрдоган.