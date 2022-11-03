«Сожалею, что не могу больше». Петербурженка жертвует военным часть небольшой пенсии

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После публикации «Фонтанки» о тайной помощи раненым в петербургских госпиталях в редакцию обратилась 75-летняя Татьяна Михайловна. Коренная ленинградка просила контакты волонтёров, чтобы тоже присоединиться к их инициативе. Мы связались с горожанкой, и оказалось, что с самого начала боевых действий на Украине она регулярно отправляет пожертвования, выделяя на это средства из единственного источника доходов — пенсии в 30 тысяч рублей.



«Вчера прочитала статью о ситуации в госпиталях города, ночь почти не спала (обдумывала, чем могу хоть немного помочь раненым), и вот сегодня уже кое-что приобрела для них по рекомендательному списку, а завтра докуплю ещё немного и буду готова привезти пакеты на место сбора необходимого. Пожалуйста, помогите мне определить это место или, если возможно, дайте номер контактного телефона кого-то из организаторов этого благородного дела. Понимаю, что действовать следует аккуратно, но действовать надо безотлагательно!» — говорилось в письме Татьяны Михайловны.



Волонтёры связались с ней, но закупленное пенсионеркой оказалось не совсем то, что необходимо. Решили, что горожанка поможет деньгами. «Если бы я была бы предпринимателем, со мной был бы другой разговор. Как я поняла, помощь сейчас нужна не столько раненым, сколько для фронта. Сейчас закупаются валенки», — отметила она.

Искать способы помощи участникам боевых действий Татьяна Михайловна начала сразу после 24 февраля. Тогда ещё не появились специализированные фонды и группы волонтёров. Петербурженка обратилась в Красный Крест. На сайте организации предлагалось сделать пожертвование в размере 500 (на еду) или 1 200 (еда плюс медикаменты) рублей. Пенсионерка выбрала сумму побольше.



«Я долго не думала, видимо, внутренне я человек более мобилизованный и настроенный на то, что если пришла беда, то, значит, надо помогать, — отмечает петербурженка. — Это же так естественно, помощь должна быть, и она нужна. Мы не были готовы к этому, нужно ситуацию спасать, если мы, конечно, хотим победить. Если стоишь на этой позиции, то нет никаких сомнений, по-моему».

Петербурженка опасалась отдать деньги мошенникам, поэтому искала только надёжные источники. В марте о различных способах помощи военным начали рассказывать на федеральных каналах в программах Владимира Соловьёва и в общественно-политическом ток-шоу «Большая игра».



Сначала сбор денег был организован через приложение на смартфоне. Татьяна Михайловна не могла присоединиться, так как она пользуется кнопочным телефоном, также в её распоряжении есть компьютер. Затем ситуация изменилась. Петербурженка стала отправлять средства через благотворительный фонд Народного фронта «Всё для победы», который был зарегистрирован ещё в июле 2014 года.



«Там можно выбрать сборщиков, Толстой из Госдумы или Певцов, известные военкоры. Это всё люди медийные и с чистой совестью, так что нет сомнений, что деньги пойдут на нужные цели, — отмечает Татьяна Михайловна. — Я отправляю по-разному. Бывает что 1 000, бывает полторы. Отправляю каждый месяц. Я понимаю, что это очень маленькие суммы, но лучше такие, чем никакие. Сожалею, что не могу больше».



Сейчас на сайте открыт сбор на квадрокоптеры от «Соловьёв live», помощь мирному населению от ведущей Первого канала Полины Цветковой, женщин Донбасса от телеведущей программы «Мужское/Женское» Юлии Барановской, а также на различные подразделения воинских частей в ЛНР и ДНР.

Летом петербурженка, кроме денежной помощи, также покупала по списку необходимые вещи для военных Донбасса и привозила их на пункты сбора.

Переводы Татьяна Михайловна делает не только за себя, но и за 82-летнюю сестру, которая не умеет расплачиваться онлайн. Татьяна Михайловна живёт в одной квартире вместе с сестрой и своим сыном. До января 2022 года она преподавала русский язык как иностранный в СПбГУ и получала пенсию в 25 тысяч рублей. Затем уволилась из вуза и отпраздновала 75-летний юбилей, пенсия к ноябрю выросла до 32 тысяч.



«Я нахожусь не в тяжёлой материальной ситуации, я нахожусь в нормальной ситуации. Мы живем втроём, не могу сказать, что у нас полностью общий бюджет, но поскольку у нас нормальные отношения в семье, то мы располагаем средствами друг друга. Я не выхожу за рамки, — рассуждает пенсионерка. — Но считаю, что если у тебя есть деньги на театры, то как же не может быть денег на помощь всем нам. Поскольку другим способом помочь тому, что сейчас происходит на фронте, у меня возможности нет».



Татьяна Михайловна коренная ленинградка. Её мать пережила блокаду, отец воевал на Ленинградском фронте. Она окончила СПбГУ, но преподавать в родном вузе не могла, так как не вступила в партию. Ушла работать в университет имени Герцена, много ездила в иностранные командировки, в 1990-е ей пришлось уйти из педагогического. Затем преподавала русский язык в частном вузе и в технических, позже вернулась в родной СПбГУ. Как она сама признаётся, карьерой довольна — «работала всегда в удовольствие».

Татьяна Михайловна была заядлой театралкой, во времена Товстоногова «не вылезала» из БДТ, теперь больше предпочитает Мариинский театр.



— Что бы вы сказали людям, по мнению которых, военных всем должно обеспечивать государство и которые возмущаются подобными сборами? — спрашиваю её.

— Мне кажется таких людей вряд ли можно переубедить, я догадываюсь, что их немало. Но эта позиция: «Дайте мне!» — почему она рождается? Потому что нет желания служения стране, людям. Может быть, они не состоялись в чём-то, это ограниченность, на мой взгляд, крайний эгоизм, просчёты воспитания семейного, школьного и вузовского. Они потребители, вот в чём их проблема. Как можно разубедить потребителя? Не развито в нём осознание того, что отдавать — одно из оправданий жизни на этой земле. Они же видят смысл в том, чтобы получать. Если в зрелом возрасте это не ощущается как потребность, а есть только потребление, то это пропащий для общества человек. Поэтому я не знаю, как с такими объясняться. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

