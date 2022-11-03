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    Минпромторг РФ заявил, что параллельный импорт не может распространяться на фильмы

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    В Минпромторге РФ заявили, что фильмы не могут быть внесены в перечень для параллельного импорта — они не являются товарами по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

    Ранее стало известно, что параллельный импорт разрешён для продукции компаний Marvel, Disney Pixar, DC Comics. Однако механизм не распространяется на фильмы и мультфильмы их производства. Речь идёт об играх, игрушках и спортивном инвентаре.

    «Фонтанка» писала, что в перечень продуктов для параллельного импорта также вошёл алкоголь — в их числе Jack Daniel’s, Jägermeister, Bell's, Jim Beam White Horse и другие.

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