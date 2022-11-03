    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, с-в

    764мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd61.62eur60.92

    COVID-19

    Индия сняла для россиян последний коронавирусный барьер

    1028
    1 комментарий

    Вакцинированные от коронавируса россияне могут въезжать в Индию без ПЦР-тестов. Изменение опубликовано на сайте аэропорта Дели.

    Россия попала в список из 144 стран, для граждан которых смягчены коронавирусные требования. Они должны быть полностью вакцинированы признанными на национальном уровне или ВОЗ вакцинами. Для контроля надо будет предъявить сотруднику аэропорта сертификат о вакцинации.

    При этом правила все равно предписывают заполнение формы о своем здоровье на специальном сайте и контролировать свое здоровье в течение двух недель самостоятельно. Ранее Россия сняла все пандемийные ограничения на полеты в дружественные страны.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close