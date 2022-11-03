Индия сняла для россиян последний коронавирусный барьер

Вакцинированные от коронавируса россияне могут въезжать в Индию без ПЦР-тестов. Изменение опубликовано на сайте аэропорта Дели.



Россия попала в список из 144 стран, для граждан которых смягчены коронавирусные требования. Они должны быть полностью вакцинированы признанными на национальном уровне или ВОЗ вакцинами. Для контроля надо будет предъявить сотруднику аэропорта сертификат о вакцинации.



При этом правила все равно предписывают заполнение формы о своем здоровье на специальном сайте и контролировать свое здоровье в течение двух недель самостоятельно. Ранее Россия сняла все пандемийные ограничения на полеты в дружественные страны.

