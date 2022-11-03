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    Тела погибших в Сеуле россиянок доставят во Владивосток на пароме

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    Тела двух россиянок, которые погибли в сеульской давке, доставят во Владивосток паромом. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Корее.

    Родственники будут сопровождать погибших, для них на пароме также забронированы места.

    Тела еще двух девушек, скорее всего, будут доставлены самолетом. Одну из них кремируют в Сеуле.

    В минувший четверг в районе Итхэвон произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. Молодые люди собрались на праздник по случаю Хэллоуина. Среди 187 погибших четверо оказались россиянками. Одна девушка училась на четвертом курсе в СПбГУ.

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