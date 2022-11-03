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    Боевые действия на Украине

    Пушилин заявил о новом обмене пленными. С Украины вернутся 107 бойцов

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    Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале 3 ноября сообщил об обмене пленными с Украиной. По его словам, «из украинских застенков» вернутся 107 бойцов.

    «Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вээсушников», — заявил он.

    Из общего числа освобождённых, добавил Пушилин, — 65 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

    «Фонтанка» писала, что 17 октября после переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов.

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