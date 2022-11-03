Женщина в машине упала в реку — прямо к аллигатору. Спасение пришло с неба

В штате Флориде, США, женщина могла погибнуть от зубов аллигатора, если бы в это время сверху не оказался парапланерист.
Как сообщает New York Post, удивительное происшествие случилось в конце октября у города Хомстед. 40-летний Кристиано Пике, работающий агентом по недвижимости в Майами, пролетал на параплане над рекой. Он заметил аллигатора и решил снять его на камеру. И тут увидел рядом машину, уходящую под воду, а на крыше — женщину. Он тут же приземлился и бросился на помощь.
«Нам пришлось совершить посадку между линиями электропередач на неровной местности — ужасные условия, но я почему-то был спокоен», — рассказал он.
Вместе с товарищем Пике вытащил женщину из воды верёвкой и вызвал службу спасения. Спасатели оказали женщине помощь и отвезли в больницу, где медики констатировали отсутствие травм. Обстоятельства ДТП, в результате которого её автомобиль съехал в реку, выясняются.