Женщина в машине упала в реку — прямо к аллигатору. Спасение пришло с неба

В штате Флориде, США, женщина могла погибнуть от зубов аллигатора, если бы в это время сверху не оказался парапланерист.



Как сообщает New York Post, удивительное происшествие случилось в конце октября у города Хомстед. 40-летний Кристиано Пике, работающий агентом по недвижимости в Майами, пролетал на параплане над рекой. Он заметил аллигатора и решил снять его на камеру. И тут увидел рядом машину, уходящую под воду, а на крыше — женщину. Он тут же приземлился и бросился на помощь.

