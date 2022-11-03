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    На место американской Gap в России может прийти турецкая марка одежды

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    Турецкая Fiba Retail Group может вывести на российский рынок новые бренды одежды. Торговые точки смогут разместиться на освобождающихся площадях. На данный момент российские операторы магазинов уходящих западных брендов ищут варианты заполнения точек. Об этом 3 ноября сообщает «Коммерсантъ».

    По данным источников издания, речь может идти о брендах премиум-класса — Beymen Club и W Collection. Под марками выпускают мужскую и женскую одежду, а также обувь и аксессуары.

    Магазины обоих брендов занимают около 200–300 кв. м, что соответствует площадям российских точек американской Gap — они должны закрыться после распродажи остатков. На то, что в московских ТЦ появятся магазины турецкой Fiba Retail, намекает и появление в профиле компании на портале HeadHunter ряда вакансий сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в «Авиапарке», «Афимолле» и «Метрополисе».

    Отметим, что после начала специальной военной операции на Украине и волны санкций британская Marks & Spencer решила уйти из России и отозвать бренд у Fiba Retail (она открыла в России магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе). Тогда как американская Gap весной сообщила о приостановке новых поставок.

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