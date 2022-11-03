На место американской Gap в России может прийти турецкая марка одежды

Турецкая Fiba Retail Group может вывести на российский рынок новые бренды одежды. Торговые точки смогут разместиться на освобождающихся площадях. На данный момент российские операторы магазинов уходящих западных брендов ищут варианты заполнения точек. Об этом 3 ноября сообщает «Коммерсантъ».



По данным источников издания, речь может идти о брендах премиум-класса — Beymen Club и W Collection. Под марками выпускают мужскую и женскую одежду, а также обувь и аксессуары.

