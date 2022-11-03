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    СК возбудил дело о покушении на мошенничество из-за реновации в Петербурге

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество из-за «старой реновации» — программы развития застроенных территорий (РЗТ) в Петербурге. Об этом 3 ноября ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

    «В результате проведения проверки по выявленным фактам нарушения жилищных прав жителей микрорайона «Нарвская Застава» ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество», — говорится в сообщении.

    Как считает следствие, от имени компании «СПб Реновация» некие лица подали заявки на участие в аукционах на право заключения договоров об РЗТ в отношении 22 территорий, в том числе и «Нарвской Заставы».

    Правоохранители полагают, что неустановленные лица не собирались осуществлять предпринимательскую деятельность, не имели возможности выполнить взятые на себя обязательства, а преследовали преступную цель приобретения права на недвижимое имущество путем обмана.

    Договоры об РЗТ были заключены, но, как считает СК, к выполнению взятых на себя обязательств лица так и не приступили.

    «При этом, согласно условиям вышеуказанных договоров, получили возможность безвозмездно приобрести в собственность либо в аренду земельные участки на территории города», — констатируют в ведомстве.

    «Соучастники свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам вследствие обращения инициативной группы жителей «Нарвской Заставы» в правоохранительные органы с заявлением о вышеуказанных противоправных действиях», — считают в СК.

    В настоящее время следователи проводят ряд обысков с изъятием документов, выясняют обстоятельства и личности граждан, которые должны быть привлечены в качестве обвиняемых.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неизвестных «лиц из числа правительства» города из-за реновации квартала «Нарвской Заставы», где нет ни одной хрущевки.

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