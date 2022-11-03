    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur60.92

    COVID-19

    Коронавирус забрал семь десятков жизней в России за сутки

    1155
    2 комментария

    Федеральный оперштаб 3 ноября назвал число подтвержденных летальных исходов от коронавируса. За сутки в российскую статистику включили еще 73 смерти, в том числе 12 в Петербурге.

    За минувшие сутки в стране выявлено 6 375 новых случаев COVID-19, госпитализировано 1 235 человек (на 6,4 % меньше, чем накануне). Из них 412 заражений и 89 госпитализаций — в Петербурге.

    Несмотря на улучшение коронавирусной статистики, в Смольном решили продлить «ковидные» ограничения до Нового года. Какие из них еще остались, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close