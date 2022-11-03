Коронавирус забрал семь десятков жизней в России за сутки

Федеральный оперштаб 3 ноября назвал число подтвержденных летальных исходов от коронавируса. За сутки в российскую статистику включили еще 73 смерти, в том числе 12 в Петербурге.



За минувшие сутки в стране выявлено 6 375 новых случаев COVID-19, госпитализировано 1 235 человек (на 6,4 % меньше, чем накануне). Из них 412 заражений и 89 госпитализаций — в Петербурге.



Несмотря на улучшение коронавирусной статистики, в Смольном решили продлить «ковидные» ограничения до Нового года. Какие из них еще остались, читайте на «Фонтанке».

