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    США одобрили продажу Финляндии реактивных снарядов

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    Пентагон сообщил, что администрация США одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для РСЗО (систем залпового огня) на 535 млн долл. Это 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, передаёт 3 ноября РИА Новости.

    Как говорится в сообщении Пентагона, продажа не изменит баланс сил в регионе. Хельсинки собирается использовать снаряды «для пополнения национальных арсеналов» - чтобы укрепить противовоздушную и сухопутную оборону Европы.

    «Пополнение национальных арсеналов имеет критическое значение для обороны и потенциала сдерживания Финляндии в связи с осложнившейся в Европе ситуацией в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

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