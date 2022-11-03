США одобрили продажу Финляндии реактивных снарядов

Пентагон сообщил, что администрация США одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для РСЗО (систем залпового огня) на 535 млн долл. Это 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, передаёт 3 ноября РИА Новости.



Как говорится в сообщении Пентагона, продажа не изменит баланс сил в регионе. Хельсинки собирается использовать снаряды «для пополнения национальных арсеналов» - чтобы укрепить противовоздушную и сухопутную оборону Европы.

