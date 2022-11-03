Регионы стали включать мобилизацию в список форс-мажоров при исполнении госконтрактов

Соответствующее постановление опубликовало правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Речь идет о контрактах, которые касаются ремонта и содержания автодорог, выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капстроительства, а также работ по сохранению объектов культурного наследия.

Некоторые российские регионы включили частичную мобилизацию в перечень форс-мажорных обстоятельств, которые могут означать невозможность исполнить госконтракт. На это обратили внимание «Ведомости» .

Ранее постановление правительства РФ позволило считать частичную мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы, которое делает условия контрактов неисполнимыми. Теперь подрядчики, поставщики и исполнители не вносятся в реестр недобросовестных, если не смогли исполнить контракты из-за мобилизации.



21 октября этой возможностью воспользовалась Новосибирская область (по данным «Ведомостей»), а 24 октября – Белгородская. Правительства этих регионов опубликовали документы, позволяющие изменять существенные условия контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд региона, если его невозможно исполнить из-за мобилизации. Затем к области присоединился Новосибирск – мэрия выпустила постановление об изменении «существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города».

