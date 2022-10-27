Смольный намерен разрешить менять существенные условия госконтрактов из-за мобилизации. Пока бизнес стоит в очередях, пытаясь забронировать своих сотрудников, чтобы работать и выполнять договоры.
Проект постановления, по данным «Фонтанки», подготовил Смольный. Согласное ему, «по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации».
Ранее «Фонтанка» писала о том, что бизнес столкнулся с трудностями, когда начал бронировать своих сотрудников уже после объявления частичной мобилизации. Среди них есть и подрядчики города — например, мусороперевозчики, водители которых востребованы в военкоматах.
Мобилизация как форс-мажор. В Петербурге разрешат править контракты из-за призыва
Смольный намерен разрешить менять существенные условия госконтрактов из-за мобилизации. Пока бизнес стоит в очередях, пытаясь забронировать своих сотрудников, чтобы работать и выполнять договоры.