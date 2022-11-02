СКА обыграл «Сочи». Гусев забил первый гол после возвращения

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 2 октября в Петербурге.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2. Голы за СКА забили Андрей Педан (18 минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). Отметим, что гол Гусева стал для него первым после возвращения в петербургский клуб.
У «Сочи» отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).
Для СКА эта победа стала 24-й в 26 матчах сезона. Следующим соперником СКА станет магнитогорский «Металлург». Встреча пройдет в Петербурге 5 ноября.