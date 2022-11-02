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    СКА обыграл «Сочи». Гусев забил первый гол после возвращения

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 2 октября в Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2. Голы за СКА забили Андрей Педан (18 минута), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). Отметим, что гол Гусева стал для него первым после возвращения в петербургский клуб.

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    У «Сочи» отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).

    Для СКА эта победа стала 24-й в 26 матчах сезона. Следующим соперником СКА станет магнитогорский «Металлург». Встреча пройдет в Петербурге 5 ноября.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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