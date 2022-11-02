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    ФРС США повысила базовую процентную ставку. Цифра снова не сюрприз

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    Четвертый раз подряд ФРС США повысила базовую процентную ставку на одну и ту же цифру — 75 базисных пунктов. Таким образом она достигла 3,75 — 4% годовых. Об этом вечером 2 ноября сообщает Федеральная резервная система Соединенных Штатов.

    В заявлении ФРС, в частности, говорится о том, что ставка повышается ради достижения уровня инфляции в 2 процента. Еще одной мерой в сдерживании инфляции будет сокращение запасов ценных бумаг — казначейских и тех, что обеспечены закладными.

    Предыдущее повышение ставки произошло 21 сентября — к августу инфляция в США составила 8,3 процента в годовом измерении.

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