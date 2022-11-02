За «гранату» на двери танцовщицы из «Бала вампиров» петербуржцу пришлось раскошелиться

Наказание настигло мужчину, который повесил на дверь петербургской танцовщицы страйкбольную гранату. Ему пришлось купить стиральную машину и заплатить кругленькую сумму.
О подробностях дела 2 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Страшный сюрприз появился на двери одной из квартир дома 24 по Кирочной улице в феврале прошлого года. Граната была учебной и неопасной, но испугала хозяйку — артистку балета Театра музыкальной комедии.
Мужчина, оставивший этот «подарок», признал вину. Известно, что он содержит ребенка и находится на хорошем счету на работе, а ранее проблем с законом не имел. Провинившийся перевел 5 тысяч рублей в благотворительный фонд, купил жильцам квартиры стиральную машину и уплатил 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Тем не менее Дзержинский райсуд признал его виновным в хулиганстве и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
По данным «Фонтанки», хулиган — бывший возлюбленный танцовщицы, участвующей в том числе в мюзикле «Бал вампиров».